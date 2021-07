PLO hôm qua đã có bài phản ánh “Đồng Nai: Bị phong tỏa nhưng nhiều người vẫn đi lại, mua bán nhộn nhịp” về việc phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) là địa phương bị phong tỏa do có số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng và được ngành Y tế xác định có nguy cơ lây lan cao. Tuy nhiên người dân vẫn đi lại ngoài đường rất đông, mua bán nhộn nhịp.





Ngay sau khi báo đăng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã yêu cầu lực lượng chức năng phường Trảng Dài cương quyết xử lý những trường hợp người dân ra đường không cần thiết, có phương án kiểm soát chặt chẽ những người dân ra đường.



Công an phường Trảng Dài tăng cường xử lý những người ra đường trong khu phong tỏa. Ảnh: VH

Để hạn chế người dân ra đường trong khu phong tỏa, UBND phường Trảng Dài đã tiến hành phối hợp cùng khu phố, tổ để phát phiếu đi mua nhu yếu phẩm cho người dân trong phường theo từng ngày, có quy định thời gian ra ngoài. Việc này giúp người dân vẫn được cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm nhưng tránh tụ tập đông người.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng công an phường Trảng Dài đã tăng cường lực lượng thành lập tổ cơ động tuyên truyền đồng thời xử lý những người ra đường không có ly do, không thực sự cần thiết.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 23-7 người dân ở phường Trảng Dài đã đi ra đường hạn chế, những trục đường chính của phường đã vắng người đi lại. Nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ các thực phẩm thiết yếu không còn tập chung đông người người, một số quán trà sửa bán mang về cũng đã đóng cửa, khu chợ tự phát hầu hết đóng cửa, không còn nhộn nhịp.



Tuyến đường chính của phường Trảng Dài đã không còn nhộp nhịp như những ngày trước. Ảnh: VH

Trung tá Mai Đức Hiền, Phó trưởng Công an phường Trảng Dài cho biết, phường có số dân đông nhất TP Biên Hòa khoảng hơn 150.000 nhân khẩu và chủ yếu người lao động tự do và công nhân nên đi lại ra đường rất đông. Công an phường đã huy động lực lượng từ một số chốt chặn phong tỏa để thành lập tổ cơ động xử lý những người dân ra đường không có lý do, không thực sự cần thiết

“Trong ngày chúng tôi đã tiến hành xử lý gần 100 trường hợp ra đường không có lý do. Những ngày tới công an phường sẽ tiếp tục thực hiện chốt kiểm tra cơ động 24/24 để xử lý. Bên cạnh đó chúng tôi tuyên truyền vận động người dân không ra đường nếu không cần thiết để cùng chung tay chống dịch”, Trung tá Hiền cho biết thêm.

Cùng ngày 23-7, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập và tổ chức ra quân 10 tổ tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ đi khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Biên Hòa để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, qua tuyên truyền, các tổ lưu động cũng thông tin về các mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng dịch theo quy định pháp luật.