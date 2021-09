Ngày 15-9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Cảnh (26 tuổi), Nguyễn Minh Tưởng (29 tuổi) và Phan Thanh Toàn (22 tuổi) về các tội giết người, cố ý gây thương tích.

Toàn bị khởi tố thêm về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời Công an khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Huỳnh Văn Chung (24 tuổi) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.



Bị can Trần Thái Thuận. Ảnh: CACC



Các bị can Nguyễn Cảnh, Nguyễn Minh Tưởng, Phan Thanh Toàn và Huỳnh Văn Chung. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó nhóm của HPT và Trần Thái Thuận (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên rủ nhau đến quán nhậu để hòa giải. Vào ngày ngày 7-5, hai nhóm đến quán nhậu ở khóm 2, thị trấn Lai Vung để nhậu giải quyết mâu thuẫn. Nhậu được một lúc thì Thuận bỏ đi nơi khác.

Cuộc hòa giải không thành nên Cảnh, Toàn, Tưởng cũng xông vào đánh T. Bị T. cầm chai bia đánh vào đầu, Thuận lấy con dao đâm khiến T. tử vong.

Sau khi gây án, Thuận đã đến Công an huyện Lai Vung đầu thú. Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thái Thuận về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.