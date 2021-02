Ngày 25-02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã có buổi làm việc với huyện Tháp Mười, nhà trường và các ngành liên quan về vụ ba học sinh bị bắt và đánh.

Tạm giữ hình sự 2 người

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tháp Mười, vào 17 giờ 10 phút ngày 22-2, LVK (19 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Tháp Mười) ra khỏi cổng trường một đoạn thì bị nhóm gồm Đinh Bảo Tính, Nguyễn Chí Hào (cùng 16 tuổi), Phạm Gia Bảo (18 tuổi), Lê Hữu Thẳng (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tấn (19 tuổi, cùng ngụ huyện Tháp Mười) khống chế. Cả nhóm chở K. đến khu vực thuộc khóm 2, thị trấn Mỹ An rồi dùng tay, nón bảo hiểm v vậy nhọn đánh em K. thương tích.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu làm việc với ngành chức năng vụ học sinh bị bắt và đánh. Ảnh: HD

Hay tin bạn bị đánh, nhóm bạn của K. gồm Nguyễn Quốc An (17 tuổi), Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Lâm Minh Kiệt (19 tuổi) cùng một số người khác đi đến Trường THPT Đốc Binh Kiều để tìm nhóm bạn của Lê Hữu Thẳng. Tại đây nhóm của An dùng kéo uy hiếp bắt em NHB và ĐMT (học lớp 12) đi ra khỏi trường. Nhóm An bắt hai em phải gọi điện thoại kêu Thẳng đến giải quyết. Thẳng không đến nên nhóm An đã dùng tay chân đánh em B. và T.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an đã tiến hành làm việc với các bị hại và tám thiếu niên trên. Bước đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc là do hai nhóm có mâu thuẫn trước đó.

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc An và Đào Nhật Hào để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các người khác theo quy định pháp luật. Theo công an, cơ quan tố tụng huyện Tháp Mười cũng đang củng cố hồ sơ khởi tố Đào Nhật Hào trong một vụ cố ý gây thương tích khác xảy ra gần đây.

Không có tính chất côn đồ

Theo Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp vụ việc diễn ra bất ngờ nên công an địa phương khó phòng ngừa. Tuy hành vi, nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự, nhưng thực chất không phải là băng nhóm, côn đồ, chỉ là hành vi bộc phát.

Hơn nữa các em còn ở độ tuổi thanh thiếu niên vị thành niên, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó nhưng cũng cần có sự độ lượng.



Cô Tôn Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Đốc Binh Kiều cho biết, thời điểm xảy ra sự việc giáo viên và bảo vệ trường đã tích cực bảo vệ học sinh mình. Nhóm người này có mang theo dao, kéo rất nguy hiểm mọi người đã cố gắng thuyết phục nhưng không thành.

Cô Thanh đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư xây hàng rào kiên cố cho trường vì trường tiếp giáp với đường giao thông lớn nhưng chưa có hàng rào sẽ không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ địa phương hoàn thành điều tra vụ việc cho chặt chẽ, rõ ràng, tiến tới xử lý theo hướng tích cực, giáo dục tạo điều kiện cho các em hồi phục hòa nhập chứ không có kiểu răn đe đến mức các em mất cơ hội. Bởi vụ việc này chỉ là sự bộc phát, thiếu hiểu biết của các em và đột ngột xảy ra; không phải là bất thường “khủng khiếp” mà chỉ là hiện tượng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục phối hợp ngành công an xây dựng quy trình phòng ngừa, xử lý bạo lực học đường. Đồng thời cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình học sinh, có biện pháp can thiệp tâm lý kịp thời, giáo dục học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử xã hội để tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra...