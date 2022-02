Ngày 16-2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar K-Club.

Trước đó, rạng sáng 15-2, Công an huyện Bình Giang bất ngờ kiểm tra quán bar K-Club tại khu đô thị Toàn Gia (thị trấn Kẻ Sặt), phát hiện tại 31 bàn trong quán có khoảng 180 người có dấu hiệu bay lắc.

Qua khám xét, công an phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng nghi là chất ma túy tổng hợp tại quán bar này. Sau khi đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, công an phát hiện có 115 người dương tính với các chất ma túy tổng hợp.



Công an đột kích quán bar K-Club phát hiện 115 người dương tính ma túy.

Trong quá trình kiểm tra, bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả khiến một cán bộ đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bình Giang bị thương.

Quán bar K-Club do Trần Hữu Khang (SN 1996, trú phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) đứng tên đăng ký kinh doanh. Khi dịch COVID-19 bùng phát, quán bar này được chuyển sang đăng ký kinh doanh dịch vụ giải trí (hoạt động khiêu vũ), dịch vụ ăn uống nghe nhạc, kinh doanh rượu bia, thuốc lá.

Công an huyện Bình Giang qua công tác nắm bắt địa bàn đã phát hiện quán bar này hoạt động có dấu hiệu bất thường, lượng khách ra vào đông...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an huyện Bình Giang đã báo cáo Công an tỉnh Hải Dương đấu tranh, triệt phát tụ điểm bay lắc trên.

Công an đang điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.