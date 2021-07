Ngày 23-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 5 người gồm Nguyễn Xuân Hợp (SN 1982), Bùi Duy Chiến (SN 1996), Đặng Minh Tuấn (Sn 1995), Vũ Hải Nam (Sn 1994, cùng trú thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một người khác là Vũ Văn Hưởng (SN1982), chủ cơ sở karaoke Phố Núi (thị trấn Minh Đức) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Công an đột kích karaoke Phố Núi, phát hiện 36 người bay lắc dương tính ma túy

Trước đó chiều 21-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên đã bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke Phố Núi do Vũ Văn Hướng làm chủ. Tại các phòng VIP1 và VIP3, công an phát hiện 44 người đang có biểu hiện bay lắc. Tại các phòng này, công an thu giữ nhiều viên nén hình trụ tròn (nghi thuốc lắc) và chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi ketamine) cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ nghi là thuốc lắc, và dụng cụ dùng để hít ketamine

Theo điều tra ban đầu, ngày 21-7, Nguyễn Xuân Hợp, Đặng Minh Tuấn, Bùi Duy Chiến, Vũ Hải Nam đã chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhập cho Hợp tại quán karaoke Phố Núi thì bị công an bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, công an đã bắt giữ 44 người tại các phòng hát có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm với những người này, công an xác định có 36 người dương tính với ma túy.

Cũng trong đêm 21-7, Công an huyện Tiên Lãng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Nice tại khu 3 thị trấn Tiên Lãng cũng phát hiện 7 người dương tính với chất ma túy.



Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra quán karaoke Nice phát hiện 7 người dương tính ma túy

Cụ thể, lúc 22 giờ 30 phút đêm 21-7, Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra quán karaoke Nice do bà VTT (SN 1973) làm chủ. Tuy nhiên, bà T không chấp hành yêu cầu mở cửa để kiểm tra của lực lượng chức năng. Đến 7 giờ 30 phút sáng 22-7, bà T mới chịu mở cửa.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện có 46 khách (30 nam, 16 nữ) trong quán karaoke này. Công an huyện Tiên Lãng đã đưa những người có mặt tại quán karaoke về trụ sở để xác minh làm rõ, qua test nhanh đã phát hiện bảy người dương tính với chất ma túy.

Liên quan tới 2 cơ sở karaoke vi phạm phòng chống dịch bệnh, hoạt động trái phép trong thời gian có lệnh cấm hoạt động, ngày 22-7, Sở VH-TT TP Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke đối với karaoke Phố Núi (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên) và karaoke Nice (thị trấn Tiên Lãng).