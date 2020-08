Đột nhập công ty, lôi két sắt ra tiệm hàn phá lấy 250 triệu

Ngày 11-8, Công an thị xã Hoài Nhơn cho hay cơ quan này phối hợp Công an tỉnh Bình Định đang điều tra vụ mất trộm tại Công ty May Vinatex ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.



Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho hay sáng 10-8, khi đến làm việc, nhân viên Công ty May Vinatex phát hiện mất két sắt đặt trong phòng kế toán của công ty.

Theo báo cáo ban đầu của công ty, bên trong két sắt có 250 triệu đồng. Cùng thời điểm, người dân địa phương phát hiện một két sắt đã bị đập phá, nằm bên ngoài hàng rào của Công ty May Vinatex. Kết quả kiểm tra xác định đây là két sắt của công ty bị mất.



Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng kẻ trộm phá cửa sổ, đột nhập phòng kế toán Công ty May Vinatex rồi đem két sắt ra ngoài.

Sau khi đập không thành, kẻ gian đưa két sắt đến một tiệm hàn gần đó dùng dụng cụ hàn điện phá két sắt lấy tiền.