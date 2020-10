Du khách bị ngộ độc, 1 nhà hàng ở Vũng Tàu bị phạt 160 triệu

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Nhà hàng Sao Biển- KDL Biển Đông (Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Theo đó, UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 160 triệu đồng.

Lý do nhà hàng này có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 8, Điều 22, Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về An toàn vệ sinh thực phẩm).

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian ba tháng đối với Nhà hàng Sao Biển.

Việc xử phạt xuất phát từ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra với nhiều du khách.

Cụ thể, ngày 15-7 một công ty tại TP.HCM tổ chức hội nghị tri ân khách hàng tại trung tâm hội nghị H.P, Vũng Tàu vào tối cùng ngày. Trước đó, bữa trưa và bữa lỡ cùng ngày, công ty tổ chức cho họ dùng bữa tại hai nhà hàng khác, trong đó có Nhà hàng Sao Biển (thời gian ăn uống khoảng 15 giờ).

Đêm 15-7 và rạng sáng 16-7, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, trong đó có những trường hợp rất nặng được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Ngày 17-7, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu đã làm việc và lấy mẫu thực phẩm thức ăn tại ba nhà hàng nơi những người bị nghi ngộ độc ăn để xét nghiệm.

Ngày 30-7, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã có thông báo kết luận nguyên nhân vụ việc ngộ độc thực phẩm nêu trên. Theo đó có một mẫu thức ăn của Nhà hàng Sao Biển nhiễm khuẩn vi sinh vật (Staphylococcus aureus)…