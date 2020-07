Đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam giá 250.000 đồng

Ngày 27-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa/đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.



Ba bị can Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Ngọc Khánh. Ảnh: CACC

Hai người tổ chức đường dây được xác định là Hoàng Thị Thơm và Đinh Thị Từ (cùng trú tại Lộc Bình, Lạng Sơn).

Thơm và Từ khai được một thanh niên không rõ họ tên thuê đưa tám người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với thù lao 250.000 đồng/người.

Cả hai nhận lời, bàn bạc rồi đi đến thống nhất kế hoạch đưa, dẫn người qua biên giới. Tuy nhiên, khi nhóm người này gặp nhau ở mốc biên giới thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Tại Lào Cai, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các bị can gồm Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hữu (cùng trú tại Bát Xát, Lào Cai) và Nguyễn Ngọc Khánh (trú tại Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo điều tra, đầu tháng 7-2020, Công an TP Lào Cai hiện xe ô tô nhãn hiệu Dawoo Lacetti dừng đỗ tại khu vực biên giới. Tổ công tác kiểm tra thì phát hiện trên xe có năm người, gồm một lái xe người Việt Nam và bốn người Trung Quốc.

Nhóm người quốc tịch Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực lối mòn xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.