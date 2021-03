Dùng băng keo đen ‘biến hình’ biển số để qua mặt cảnh sát

Ngày 21-3, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, vừa bắt Trần Tâm Đăng (40 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, trưa 12-3, Đăng đi vào con hẻm 95/40 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận) trộm chiếc xe máy hiệu Honda Wave trước một quán cà phê. Sáng hôm sau, người này tiếp tục đến con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh trộm chiếc xe máy của anh T. (20 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra, xác định Đăng là thủ phạm của hai vụ trộm. Người này cũng được xác định đang bị công an quận 3 theo dõi, quản lý.



Đăng nhanh chóng bị bắt sau khi liên tục gây ra 2 vụ trộm xe. Ảnh CA

Hôm 18-3, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an quận 3 bắt Đăng dưới sự hỗ trợ của Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM.

Đăng rất tinh vi, tay thường đeo băng keo đen để thay đổi chi tiết bảng số xe để qua mặt camera an ninh và đánh lạc hướng điều tra.

Ngoài ra, khi phát hiện tài sản để lấy trộm thì Đăng sẽ đem xe của mình để ở các con hẻm gần đó. Sau khi trộm được xe, anh ta đem đi gửi rồi bắt xe ôm quay lại lấy xe.

Đăng có bốn tiền án về trộm cắp tài sản.