Dùng bình xịt hơi cay cướp xe bất thành ở quận 12

Ngày 16-12, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra, truy xét hai thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công người phụ nữ nhằm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.





Tên cướp xô ngã cô gái để lấy tài sản nhưng bất thành. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 13-12, chị NTNL (24 tuổi, ngụ quận 12) chạy xe tay ga biển số TP.HCM trên đường về. Khi đi qua khu vực khu phố 1 (phường Thạnh Xuân, quận 12) thì bị hai nam thanh niên đi xe Raider biển số TP.HCM áp sát.

Hai thanh niên ép xe chị L. vào lề đường để cướp nhưng không được. Tên ngồi sau thấy vậy lao đến giật túi xách của cô gái. Mọi hình ảnh đã được camera an ninh khu vực ghi lại.

Lúc này chị L. hô hoán, kêu cứu thì được người dân lao ra hỗ trợ. Tên cướp tỏ ra không sợ hãi tiếp tục vòng lại giật chiếc túi xách. Chị L. cũng giằng lại thì bị tên cướp xô ngã.



Sau đó, nạn nhân cố gắng giằng lại cả túi xách và cả bình xịt hơi cay của tên cướp nên tên này bỏ chạy.

Theo một nguồn tin của PLO, do chị L. không bị mất tài sản nên không đến công an trình báo. Mấy hôm sau người này mới đến công an phường Thạnh Xuân để trình báo vụ việc.