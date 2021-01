Dựng cây nêu đón Tết, một người tử vong, 2 bị thương

Chiều 26-1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Hợp (huyện miền nui Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, nguyên nhân dẫn đến một người tử vong hai người bị thương khi dựng cây nêu đón tết Tân Sửu 2021 là do cây nêu làm bằng sắt vướng vào dây điện khiến bị điện giật.

Trước đó, chiều 25-1, một gia đình ở xã Minh Hợp hàn cây nêu bằng sắt có lắp hệ thống đèn nháy, đèn led để chuẩn bị đón tết Tân Sửu 2021. Khi anh Hoàng Văn Th. (29 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), anh Lê Mạnh H. (23 tuổi, trú thị trấn Hòa Bình, Tương Dương) và anh Lô Văn C. (22 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) dựng cây nêu ở trên lên thì không may cây nêu chạm vào dây điện hạ thế. Điện phóng, giật làm anh Th. tử vong, còn anh C. và anh H. bị thương nặng.

Hiện anh C. và anh H. đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Thi thể anh Th. đã được người thân đến nhận, đưa về quê nhà tổ chức lễ mai táng.

Trong những ngày gần Tết, người dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An dựng nhiều cây nêu có gắn cờ, sao vàng, đèn để trang điểm trước ngõ nhà, vui xuân đón Tết. Tuy nhiên quá trình dựng cây nêu cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.