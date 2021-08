Xét xử lưu động để giáo dục, phòng ngừa Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ làm bốn người chết do điện giật (trong đó đã khởi tố hai vụ, hai bị can về hành vi giết người). Nguyên nhân đều do các bị can sử dụng điện để bẫy chuột tại ruộng lúa, gây tử vong cho các nạn nhân. Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng điện bẫy chuột, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu được hậu quả, tác hại, hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng điện để bẫy chuột. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố tập trung điều tra, xác minh làm rõ các vụ án, vụ việc liên quan đến việc sử dụng điện để bẫy chuột, chống trộm. Phối hợp với VKSND, TAND các cấp đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; lựa chọn các vụ án điểm ra xét xử công khai, lưu động để giáo dục, phòng ngừa tội phạm.