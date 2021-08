Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi) và và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Năm 2013, Mai từng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác, với số tiền chiếm đoạt là 7,8 tỉ đồng. Để có tiền khắc phục cho các bị hại, Mai tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo.



Hai bị can Mai và Thúy. Ảnh: CACC

Mai và Thúy sử dụng pháp nhân của công ty CP Catimex chuyên môi giới bất động sản, sau đó dùng thông tin tại các dự án của một tập đoàn để quảng cáo bán “suất ngoại giao”, cam kết lãi 100%...

Một trong những bị hại của Mai và Thúy trong vụ án mới, đó là ông NVC, một “đại gia” đang có nhu cầu đầu tư bất động sản.

Mai “nổ” với ông C. rằng mình quen biết nhiều cá nhân, có khả năng mua được các suất bất động sản với giá “ngoại giao” gồm căn hộ, nhà liền kề, shophouse… tại các dự án của một tập đoàn.

Mai khuyên ông C. đầu tư vào thị trường này, sẽ thu được lãi tới 100%. Ví dụ chỉ cần đầu tư đặt cọc 300 triệu đồng/suất sẽ thu về số tiền lãi tương đương.

Tin lời, tháng 5-2019, ông C. quyết định ký hợp đồng đầu tư 3 tỉ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án ở Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày ông C. sẽ được hưởng 100% lãi suất.

Một tuần sau, hai bị can thông báo cho ông C. biết 10 căn hộ mà ông đầu tư đặt cọc đã có khách mua nên sẽ được hưởng số tiền lãi là 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, do phải đợi khách hàng thanh toán, Mai và Thúy chuyển trả lại cho ông C. số tiền gốc là 3 tỉ đồng, 3 tỉ tiền lãi sẽ trả sau.

Sau khi “thả mồi”, hai bị can tiếp tục đưa ra kịch bản mới, nói với ông C. rằng có thêm các suất đầu tư tại dự án của một tập đoàn tại TP.HCM, cũng có tỉ lệ lãi là 100%.

Thấy chuyện làm ăn thuận lợi, ông C. không chút nghi ngờ, đầu tư thêm 87 tỉ đồng, trong đó chuyển 45 tỉ đồng vào tài khoản của Thúy và 42 tỉ đồng vào tài khoản của Mai.

Theo sự chỉ đạo của Mai, Thúy chuyển vào tài khoản của Mai 25,688 tỉ đồng, chuyển 15,5 tỉ đồng vào các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của Mai. Còn lại, Thúy đi rút tiền mặt chuyển cho Mai 4,8 tỉ đồng. Vụ án này, Thúy được hưởng 10 triệu đồng.

Nhận tiền từ ông C. và Thúy, Mai không đầu tư vào dự án như đã cam kết mà sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đến nay, Mai và Thúy mới trả lại ông C. 18,9 tỉ đồng, còn lại hơn 71 tỉ thì hai bị can không có khả năng hoàn lại.