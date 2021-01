Được tại ngoại, bị can tổ chức sòng bạc lưu động liên tỉnh

Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa sòng bạc hoạt động lưu động liên tỉnh, bắt giữ hàng chục con bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng.



Các con bạc và tang vật tại sòng bạc. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó hàng chục trinh sát bí mật áp sát bao vây một trại gà tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng). Tại đây, cơ quan công an phát hiện có hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Ngay lập tức, lực lượng công an ập vào bắt giữ. Phát hiện bị vây bắt các con bạc chống trả quyết liệt và chia làm nhiều hướng bỏ chạy nhưng tất cả đều bị khống chế.

Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 26 con bạc, thu giữ hơn 240 triệu đồng, nhiều bộ lắc tài xỉu, gà đá…

Các con bạc khai nhận, đây là sòng bạc do Nguyễn Quang Thiện (thường gọi là Thiện Điên, 43 tuổi) đứng ra tổ chức. Để tránh bị phát hiện, Thiện thường xuyên thay đổi địa điểm từ tỉnh này sang tỉnh khác.

Thiện đang là bị can được tại ngoại trong một vụ án đánh bạc tại huyện Chơn Thành (Bình Phước).