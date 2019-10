Đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng bị Bộ Công an triệt phá

Chiều 10-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô hơn 3.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (39 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7) cầm đầu.



1 năm trước, các trinh sát PC02 qua đeo bám đã phát hiện nhóm đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng xã hội tại nhiều tỉnh, thành. Nhận được thông tin, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đơn vị, nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động của đường dây đánh bạc quy mô này.



Nhóm người tổ chức đánh bạc với lượng giao dịch "cực khủng" vừa bị Bộ công an triệt phá. Ảnh CA.

11 giờ trưa 8-10, nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan chia thành 10 hướng tấn công, vây bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm thuộc đường dây đánh bạc do Long cầm đầu. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ một lượng lớn tang vật gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động và hàng nghìn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá…

Tại cơ quan Công an, bước đầu Long khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên hai trang web chuyên về cá độ bóng đá là bong88.com và sbobet.com (hai trang tài khoản cá độ Super Master là Dtd…và M62…). Long cùng với Dân (chưa rõ danh tính) tổ chức hoạt động đánh bạc từ năm 2017 đến nay, chia lợi nhuận theo tỷ lệ Long (70%), Dân (30%). Đến nay, đường dây này cá cược hơn 3000 tỷ đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng khác có liên quan.