Đường dây ma tuý khủng núp bóng doanh nghiệp tại TP.HCM

Ngày 21-3, Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Đặc nhiệm Biên Phòng, công an nhiều tỉnh thành lấy lời khai của gần 20 nghi phạm bị bắt hôm qua. Trong số này, có ba người Việt cùng số người Trung Quốc nghi liên quan đến đường dây ma tuý cực lớn, vận chuyển nhiều tấn ma tuý về Việt Nam từ Tam Giác Vàng.



Một nghi phạm bị bắt giữ

Như PLO.VN đã thông tin, chiều 20-3, hàng trăm cảnh sát đã bao vây khu dân cư tại phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) bắt chiếc xe bán tải khi dừng trước công ty Hasan. Khám xét bên trong, nhà chức trách thu giữ khoảng 500 kg ma tuý.



Kho hàng nơi đây là dãy nhà cấp 4 nhưng gắn camera ở khắp nơi. Bảo vệ người Việt được thuê ăn ngủ trông nom nhưng không hề biết công ty buôn hàng gì. Mỗi khi nhập "hàng", nhóm người Trung Quốc sẽ đuổi bảo vệ đi nơi khác, thuê nhiều nhà, khách sạn xung quanh để tiện nghỉ ngơi, cảnh giới.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát tìm thấy nhiều bao tải đựng hàng hoá trùng với tang vật trong nhiều vụ bắt nhiều tấn ma tuý ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cách đây hơn một tháng, Công an và Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh đã vây bắt gần 300 kg ma tuý tổng hợp được vận chuyển qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Nghi phạm là Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào).

Trước đó, tháng 10-2018, công an bắt giữ xe bán tải chở hơn 300 kg ma tuý đá tại Quảng Bình. Nghi phạm người Lào khai vận chuyển thuê cho nhóm người Trung Quốc từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy tiền công 10.000 USD.

Những vụ này đều liên quan đến đường dây ma túy mà công an triệt phá vào chiều 20-3.

Theo điều tra, tại TP.HCM, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan (Công ty Hasan, quận Bình Tân, TPHCM) do Phan Thị Mỹ N. (40 tuổi làm giám đốc), N. chính là “bồ” của đối tượng người Trung Quốc tên là Ha S. (63 tuổi). Ha S. là kẻ điều hành thực sự của công ty Hasan, cũng là gã trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Suốt 5 năm qua, dù đăng ký kinh doanh may mặc xuất khẩu nhưng nơi đây chỉ có 40 tờ khai, còn lại chủ yếu là núp bóng sau các vụ buôn bán ma tuý. Hàng được nhóm này khai vận chuyển từ khu vực quanh cửa khẩu Bờ Y, biên giới Lào và Việt Nam về đây cất giữ.

Ước tính, giá trị lô hàng bị bắt giữ khoảng 600 tỉ đồng. Bộ Công an đang phối hợp cùng nhiều tỉnh thành để mở rộng điều tra.