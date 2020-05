Đường dây Trịnh Sướng tiêu thụ 137 triệu lít xăng giả

Ngày 11-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Thủ trưởng CQCSĐT Công an Đắk Nông vừa ký kết luận điều tra bổ sung vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu.



CQĐT bắt quả tang xăng dầu giả của Trịnh Sướng. Ảnh: CA

Trước đó, cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Sướng và 6 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cụ thể, Công ty của Trịnh Sướng không đủ điều kiện pha chế, sản xuất xăng dầu nhưng đã tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất tạo thành xăng giả với khối lượng lớn để bán lẻ ra thị trường.

Theo hồ sơ từ năm 2017-2019, bị can Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã chi 3.000 tỉ đồng để mua dung môi pha với xăng kém chất lượng thành xăng E5, RON 92, RON 95 giả. Mỗi tháng đưa ra thị trường khoảng 6 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng. Theo kết quả giám định, số xăng giả thu giữ đều không đảm bảo chất lượng, có thể làm hỏng động cơ xe.

Ba bị can Nguyễn Thành Trung, Ngô Dương Anh Tuấn và Trần Văn Phước với nhiệm vụ được giao là quản lý kho, cấp phát xăng. Các bị can này đã giúp cho bị can Trịnh Sướng tiếp nhận dung môi, hóa chất và trực tiếp pha trộn, tạo xăng giả tại kho xăng dầu của Công ty Mỹ Hưng và kho xăng dầu Ressol.

Riêng bị can Nguyễn Thị Hồng Thủy là người có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Sướng trong việc liên hệ, mua dung môi, hóa chất để phục vụ cho việc pha xăng giả. Trương Văn Thuận (thuyền trưởng tàu Gia Thành 7) đã giúp vận chuyển dung môi để tổ chức pha chế.

Riêng bị can Lưu Văn Nguyện (chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Bình Minh) đã lợi dụng các quy định pháp luật về hóa chất, trực tiếp thỏa thuận, mua bán dung môi với Sướng với khối lượng lớn.

Sau khi chuyển kết luận điều tra đề nghị truy tố, ngày 7-2-2020, VKSND tỉnh Đắk Nông đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cụ thể, 2 yêu cầu mà VKS đề nghị làm rõ là hành vi của những người liên quan Lê Ngọc Lý, Mai Trung Hậu, Trương Như Tuyết… để xử lý theo quy định của pháp luật và xác định số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Hồng Thủy trong việc giúp sức cho Trịnh Sướng.



Theo CQĐT, năm 2012, Lê Ngọc Lý được Trịnh Sướng thuê làm kế toán cho Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng. Lý được Sướng giao cho công việc theo dõi khối lượng hàng mua vào, bán ra, lập phiếu xuất nhập kho và theo dõi lượng hàng hóa tồn kho tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng.

Qua theo dõi số lượng xăng dầu do Sướng mua vào, bán ra trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 5-2019, Lý thấy có sự chênh lệch, khối lượng xăng dầu mua vào ít hơn số lượng xăng dầu bán ra.

Có lần, Lý đến phòng làm việc của Sướng và chứng kiến Sướng chỉ đạo Nguyễn Thành Trung pha trộn dung môi, hóa chất với xăng nền để bán ra thị trường. Từ đó, Lý biết số lượng xăng bán ra nhiều hơn số lượng xăng mua vào là do Sướng chỉ đạo.

Cũng từ thời điểm này, Sướng giao cho Lý công việc theo dõi số lượng dung môi, hóa chất mua vào dùng để pha trộn với xăng bán ra thị trường. Lý nhập số liệu vào máy tính, cân đối đầu vào, đầu ra, theo dối số lượng xăng pha trộn tồn kho.

Khi gần hết hàng, Lý sẽ báo để Sướng đặt mua dung môi, hóa chất đưa về kho pha trộn với xăng. Nhiều lần, Sướng chỉ đạo Lý trực tiếp liên hệ mua dung môi, hóa chất và điều động phương tiện là tàu, xe ôtô đi vận chuyển dung môi, hóa chất giúp cho Sướng. Và khi xuất hóa đơn bán gần hết khối lượng xăng mua vào theo hóa đơn, Lý sẽ báo với Sướng để mua xăng có hóa đơn, tạo nguồn đầu vào để phù họp với hóa đơn xuất bản ra.

Khai thác dữ liệu máy tính do Lê Ngọc Lý sử dụng, thể hiện: Từ tháng 5-2018 đến tháng 3-2019, khối lượng dung môi, hóa chất mà Lý theo dõi giúp cho Sướng là hơn 38 triệu lít.

Ngày 27-3-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Lý (36 tuổi, trú tại phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối với Mai Trung Hậu từ tháng 1-2017 đến tháng 5-2019 đã sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (Cần Thơ) liên hệ mua cho Trịnh Sướng hơn 68 triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Trịnh Sướng đã trực tiếp nộp tiền và giao cho nhân viên trong công ty nộp tiền vào tài khoản của Mai Trung Hậu. Quá trình liên hệ mua dung môi, hóa chất cho Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Đối với Hồ Xuân Cường năm 2018 thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long đã liên hệ mua giúp cho Sướng hơn 16 triệu lít dung môi các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 262 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi, tương ứng với sổ tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Đối với Trương Như Tuyết và một số người khác có liên quan, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra làm rõ, xem xét, xử lý sau.

Đối với nội dung xác định số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thị Hồng Thủy trong việc giúp sức cho Sướng sản xuất, buôn bán hàng giả.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, thông qua Cửa hàng sơn Gia Hưng Phát (Sóc Trăng) do Nguyễn Thị Hồng Thủy thành lập đã mua tổng cộng hơn 51 triệu lít dung môi, hóa chất các loại, với tổng số tiền hơn 766 tỷ đồng. Quá trình mua dung môi, hóa chất cho Sướng, Thủy được Sướng chi trả tiền thuế khoán, chi trả toàn bộ tiền hàng, phí chuyển tiền và cho Thủy hưởng lợi chênh lệch 50đ/lít. Qua đó, Thủy thu lợi bất chính vói số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thu thập tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, xác định từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-5-2019, Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả để bán ra thị trường. Tổng giá trị hàng giả tương đương với hàng thật là hơn 2.500 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Sướng thu lợi bất chính với số tiền là hơn 109 tỷ đồng.

Trịnh Sướng tại CQĐT. Ảnh: CA Ngoài các đồ vật, tài liệu tạm giữ trước đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ Tàu Mỹ Hưng 3 số hiệu ST 059.67 và nhiều bồn chứa hàng triệu lít xăng dầu chất lượng không phù hợp với quy định. CQĐT cũng ra quyết định tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng của Trịnh Sướng tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hà Anh Phát và hơn 2,8 tỷ đồng của Trịnh Sướng tại Công ty TNHH kinh doanh hóa chất Việt Bình Phát. Công an xác định, bị can Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng), Lưu Văn Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Bình Minh), Nguyễn Thành Trung (Công nhân Công ty TNHH Mỹ Hưng), Ngô Dương Anh Tuấn, Trần Văn Phước (Công nhân Công ty CP TM hóa dầu Resol), Trương Văn Thuận (Lái tàu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Gia Thành) và Nguyễn Thị Hồng Thủy phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Đối với Lê Ngọc Lý, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Khối lương xăng giả mà Lý phải chịu trách nhiệm đồng phạm là hơn 38 triệu lít, tương đương với giá trị hàng thật là 659 tỷ đồng.