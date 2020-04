Đường vắng, tai nạn tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm

Ngày 5-4, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có văn bản về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian cách ly toàn xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng.

Theo đó, từ sau tết Nguyên đán Canh Tý cả nước tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19… Vì vậy nhu cầu và mật độ giao thông trên toàn quốc giảm rõ rệt, không còn tình trạng ùn tắc trên các trục giao thông chính, đô thị lớn và đầu mối giao thông trọng điểm.



Tai nạn rạng sáng 3-3, tại TP.HCM khiến ba người tử vong tại chỗ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tuy nhiên, do mật độ phương tiện thấp, đặc biệt tâm lý người tham gia giao thông cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt. Nên một số người điều khiển phương tiện giao thông có tâm lý chủ quan, lơ là, vi phạm quy định về tốc độ, lái xe vượt đèn đỏ… gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM trong tháng 3-2020 tai nạn giao thông tăng 33% số vụ, 46% số người chết so với cùng kỳ năm 2019. Nghiêm trọng hơn, đêm 2-4 tại Đà Nẵng một nhóm thanh niên, tụ tập đua xe, có biểu hiện cướp giật, khi bị truy đuổi đã cố tình chống đối, bỏ chạy gây tai nạn khiến hai công an hy sinh.

“Trong khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung cao độ thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối thiểu nhu cầu tham gia giao thông… thì những người có hành vi vi phạm cần phải bị lên án và bị trừng trị theo những chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh với tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông. Đặc biệt, xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, “lạng lách”, “đánh võng” gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.