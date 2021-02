Gần 100 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày tết

Chiều 15-2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết trong sáu ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 10-2 đến 15-2) cả nước xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 98 người.



Vụ tai nạn giao thông làm bốn người chết ở Gia Lai. Ảnh: PLO

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong sáu ngày qua tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ nghỉ Tết Canh Tý. Dịch vụ vận tải đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuy nhiên, tối ngày mồng 3 tết (14-2) tại tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết và một người bị thương. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn điều khiển xe máy, ô tô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều.

Về phản ánh của người dân, Ủy ban An toàn giao thông cho biết chỉ tính riêng ngày 15-2 đơn vị nhận được sáu cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng. “Các cuộc gọi được chuyển tới các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý kịp thời…”- ông Nguyễn Trọng Thái cho hay.