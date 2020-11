Gây thương tích cho cha sau khi uống rượu ở đám ma

Ngày 23-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan công an huyện Can Lộc đã khởi tố, bắt tạm giam Tôn Đức Kiên (27 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Tôn Đức Kiên. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trưa 19-11, Kiên đi uống rượu tại một đám tang. Khi về nhà, bị cha nhắc việc uống nhiều rượu, Kiên đã lao vào nắm cổ áo, dọa đánh.

Khi người cha gỡ tay bỏ chạy, Kiên xuống bếp lấy dao đuổi theo gây thương tích lên vùng cổ người cha.

Người mẹ chạy theo van xin và can ngăn con, Kiên mới dừng tay. Hàng xóm chạy đến can ngăn và đưa ông K. đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y, ông K. bị thương tích 5%.

Theo công an, Kiên đang chấp hành án tù treo về tội trộm cắp tài sản nhưng đã chơi bời lêu lổng, thường xuyên uống rượu say, quậy phá gia đình...