GĐ Công an TP.HCM: Đã chỉ đạo điều tra nhóm móc túi ở phố Tây

Liên quan đến loạt bài “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” mà Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải từ 8-6, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ông đã chỉ đạo đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét những người có liên quan.



Hình ảnh kẻ gian thản nhiên móc túi trên Phố đi bộ Bùi Viện được ghi lại. Ảnh: YÊN-TÂN

“Không phải khi báo đăng thì mới chỉ đạo. Do thông tin bài báo hệ thống lại từ giai đoạn trước. Còn công tác nghiệp vụ của công an thì đã nắm được các đối tượng và mời làm việc. Các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai, những kết quả điều tra sẽ được thông tin sau” – ông Phong nói.



Ngoài móc túi, những người phụ nữ trong băng nhóm còn cướp giật tài sản như dây chuyền, điện thoại của du khách. Ảnh: TÂN-YÊN

Theo lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), khu vực phố Tây Bùi Viện có khoảng 7 camera an ninh thuộc phường quản lý, con số này chưa kể các camera an ninh của quận 1 quản lý. “Tuy nhiên, hình ảnh camera an ninh thì không cụ thể, rõ ràng như phóng viên ghi nhận được” – người này nói.

Trong ngày, Pháp Luật TP.HCM cũng cung cấp cho Công an quận 1, TP.HCM liên hệ của một nạn nhân là người nước ngoài bị băng móc túi lấy trộm tài sản là chiếc điện thoại vào khuya ngày 18-2.

Trước đó, Công an quận 1, Công an TP.HCM đã liên hệ với Pháp Luật TP.HCM đề nghị cung cấp các thông tin, hình ảnh liên quan để phục vụ điều tra, truy xét những người móc túi mà Báo đã phản ánh.

Báo đã cung cấp nhiều tư liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, truy xét.