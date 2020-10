Giả con dấu, chữ ký của nhiều giám đốc công an để bán xe gian

Mua xe trộm cắp, bán lại kiếm lời



Ngày 21-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt Nguyễn Văn Hậu (34 tuổi, quê An Giang), Bành Văn Xiêng (23 tuổi, quê Quảng Bình), Phan Trần Đại Vương (34 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), Nguyễn Chí Phong (33 tuổi, trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và có.

Ngoài ra, bàn giao Phan Hồ Uyên Trinh (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Văn Kim (29 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) Nguyễn Việt Kha (43 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) cho Công an huyện Hóc Môn điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Hậu, Xiêng, Vương, Phong và Bảo (từ trái qua) được xác định mua bán nhiều xe trộm cắp. Ảnh CA

Công an tạm giữ hàng chục xe máy, hàng trăm hình dấu, số, dấu tên của trưởng công an các quận huyện, tỉnh, và các tang vật liên quan.

Trước đó, chiều ngày 14-10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A ập vào tiệm sửa xe trên đường số 4 do Hậu làm chủ.

Công an phát hiện bảy xe máy các loại và giấy tờ xe. Hậu khai, toàn bộ xe máy nói trên đều là xe trộm cắp, được mua lại của một số người. Ngoài ra, công an kiểm tra thu giữ thêm hai xe máy có liên quan được cất giấu ở một bãi giữ và tiệm cầm đồ.



Hàng loạt xe tang vật hiện đang được công an tạm giữ, lập hồ sơ xử lý. Ảnh CA

Điều tra mở rộng, Công an quận Bình Tân mời làm việc với Xiêng, Duy, Vương, Phong, Bảo để làm rõ. Nhóm này khai đã thực hiện các vụ trộm, tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cụ thể, Duy khai, trước đó “đá nóng” được chiếc xe Vario nên nhờ Hậu rao bán dùm với giá 25 triệu vào hôm 14-10. Hậu nói rằng giá cao, sẽ không ai mua.

Hậu dù biết Duy chuyên ăn trộm xe máy và chiếc xe là tang vật nhưng vẫn đồng ý cho để xe tại tiệm để rao bán. Qua xác minh, chiếc xe Duy gửi đã bị mất trộm ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hậu ngoài việc nhận bán dùm để lấy tiền lời thì còn tân trang xe, gắn biển số, giấy tờ giả rồi bán sang tay hoặc mang đi cầm cố, kiếm lời với nhóm đồng phạm.

Giả cả con dấu, chữ ký của giám đốc công an

Kiểm tra nơi ở của Bảo, công an phát hiện thêm ba xe khác. Trong số này có một xe gắn biển số giả, giấy tờ giả Bảo khai là cầm cố của Phạm Hồ Uyên Trinh.

Chiều tối ngày 16-10, trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân phát hiện Trinh chạy chiếc xe không giấy tờ, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở làm rõ.



Trinh, Kim và Kha (từ trái qua) được xác định tham gia mua bán, làm giả và vận chuyển giấy tờ cho xe trộm cắp. Ảnh CA

Trinh khai mua xe của một người không rõ lai lịch với giá năm triệu và đang đi bán cho Bảo với giá bảy triệu.

Kiểm tra nhà Trinh và bảo ở quận Bình Tân, công an thu thêm năm xe máy; ba CMND và tám giấy đăng ký xe giả.

Bảo khai Trinh là mẹ nuôi, quen biết từ ba năm trước. Để làm ăn chung, Trinh sẽ tìm mua xe trộm cắp, không giấy tờ rồi liên hệ với Bảo để bán kiếm lời chia nhau.



Tại nơi ở của Kim, công an thu giữ một lượng lớn tang vật trong đó có các con dấu, số, tên của lãnh đạo công an quận, huyện, tỉnh. Ảnh CA

Mới đây, Trinh đặt Bảo làm bốn bộ giấy tờ đăng ký xe giả với giá một triệu đồng/ bộ. Bảo đã giao cho Trinh hai bộ giấy.

Bảo khai, thông qua Kha nên biết Kim làm giấy tờ giả nên đặt làm bốn bộ với giá 500.000 đồng/ bộ giấy.

Ngày 17-10, công an phát hiện Kha đang chạy xe trên đường nên kiểm tra phát hiện một phong bì chứa giấy đăng ký xe giả.



Kim khai đã làm giấy tờ giả được nhiều tháng, bán ra mỗi bộ là 500 ngàn đồng. Ảnh CA

Kha khai làm nghề chạy xe ôm, được Kim nhiều lần thuê vận chuyển hàng là các bì thư tương tự với tiền công là 100 ngàn/ lần.

Kim khai nhận đã làm cho Bảo bốn giấy đăng ký xe giả. Khám xét nhà người này ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, công an thu giữ hàng trăm hình dấu, số, dấu tên, chữ ký của trưởng công an các quận huyện, tỉnh, và các tang vật liên quan.

Kim khai mua dụng cụ để làm giả giấy tờ với tổng giá trị là 85 triệu đồng và làm từ tháng 9-2020.



Kim còn giả luôn cả chữ ký của giám đốc công an các quận, huyện, tỉnh. Ảnh CA

Trung bình mỗi ngày, Kim làm từ một đến hai giấy giả và bán với giá 500.000 đồng/giấy. Tất cả đều được giao dịch trên mạng xã hội.

Công an xác định, Hậu từng có một tiền sự cai nghiện, dương tính với ma túy đá; Duy có một tiền sự, hai tiền án cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và dương tính với ma túy đá; Vương có một tiền án về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, một tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, một tiền án gây rối trật tự công cộng.

Trinh, Kim, Kha cùng hồ sơ, tang vật được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hóc Môn thụ lý về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Riêng Duy được chuyển cùng hồ sơ vụ trộm cắp và tang vật cho Công an huyện Đức Hòa, Long An điều tra, xử lý.

Theo Công an quận Bình Tân, trong đợt mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, do phát hiện đầu mối tiêu thụ lớn là Hậu nên Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Đội cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án triệt phá băng nhóm tiêu thụ xe và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.