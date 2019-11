Gia đình hốt hoảng vì con gái 15 tuổi bị mất liên lạc

Ngày 15-11, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, làm rõ đơn của chị Nguyễn Thị Châu (42 tuổi, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trình báo con gái là Hồ Thị Thiên Ng. (15 tuổi)- rời nhà đi từ chiều 11-11 đến nay chưa thấy về.



Cháu Hồ Thị thanh Ng. đang mất liên lạc với gia đình

Theo chị Châu, chiều 11-11, con gái của chị là cháu Ng. đã rời nhà rồi sau đó gia đình không liên lạc được.

Cháu Ng. cao 1m45; tóc dài, đen phía sau hơi xoăn. Khi đi cháu Ng. mặc áo trong sọc đen kẻ trắng, khoác áo bò màu xanh ở ngoài, mặc quần đen ống loe.

Tối 15-11, chị Châu cho biết, hiện chị cùng gia đình đang rất lo lắng cho tính mạng của con gái.

“Tôi nghi ngờ có người ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) lôi kéo rồi khống chế con gái tôi phải đi theo chúng. Khi đi con gái để điện thoại ở nhà và không mang theo vật dụng gì. Những ngày qua, nhiều lần tôi nhận được điện thoại của người lạ, họ nói nếu như trả cho họ một khoản tiền thì trong một ngày sẽ đưa Thiên Ng. về” chị Châu nói.