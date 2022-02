Liên quan đến vụ phóng viên báo Người Lao Động tố bị nhóm người giữ lại ở gần khu vực công trình số 9 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), ngày 17-2, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy thông tin: Cơ quan công an đã gia hạn điều tra, xác minh đơn tố giác của phóng viên.

Do trong quá trình xác minh, Công an đã hai lần mời hai người bị tố cáo lên làm việc nhưng những người này không đến. Trong thời gian tới, công an sẽ tiếp tục gửi giấy mời những người bị tố cáo lên làm việc, xử lý theo quy định.

Một cán bộ VKSND quận Cầu Giấy cũng thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra thêm hai tháng trong vụ việc này do những người bị tố chưa phối hợp làm việc nên chưa xác minh được nội dung đơn đã trình báo của phóng viên.

Trường hợp mời quá ba lần, những người bị tố tiếp tục không lên làm việc, thì các cơ quan tố tụng sẽ phối hợp với công an xã nơi người bị tố cáo để xác minh, lấy lời khai.



Hình ảnh anh T bị nhóm người giữ lại khi đang tác nghiệp. Ảnh nhân vật cung cấp

Trước đó, theo anh BHT, phóng viên thuộc Văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại miền Bắc, sáng 2-12-2021, anh đến khu vực bên ngoài công trình số 9 lô B (khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) để ghi nhận công trình vẫn thi công sau khi bị đình chỉ.

Anh T cho hay, trước khi tới, anh có liên hệ với lãnh đạo UBND quận, phường sở tại và được hướng dẫn tới hiện trường để ghi nhận.

Khi đang đứng ở khu vực công cộng bên ngoài công trình để ghi nhận thông tin thì một người đàn ông cùng hàng chục người mặc áo đồng phục màu vàng từ trong công trình xông ra, quây kín và cản trở, không cho anh T tác nghiệp.

"Những người này có lời lẽ xúc phạm, đe doạ, thậm chí có hành vi giữ tôi lại, không cho di chuyển tại khu vực trước quán cà phê, đối diện công trình vi phạm.

Sự việc được camera của quán cà phê gần đó và điện thoại di động cá nhân tôi ghi lại. Một người đàn ông trong nhóm người còn lớn tiếng đe dọa nếu tôi tiếp tục chụp ảnh thì sẽ vỡ hết mặt. Người này còn yêu cầu tôi xóa hình ảnh, tư liệu đã thu thập được" – anh T nói.