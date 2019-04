Giả khách mua xe, đâm nhân viên rồi cướp xe tẩu thoát

Ngày 18-4, Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đã bắt Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An) đang bán chiếc xe máy cướp được tại một tiệm bán xe cũ trên địa bàn.

Theo đó, chiều ngày 16-4, Lực đến tiệm xe máy Nguyệt Huy (đường Nguyễn Tất Thành, phường Cẩm Hà, TP Hội An) để hỏi mua xe máy.



Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Sau khi hỏi giá và chọn được chiếc xe ưng ý, anh Đinh Văn Ph. (21 tuổi, nhân viên bán xe) đang làm thủ tục bán xe thì Lực dùng con dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào cổ anh Ph. rồi lấy chiếc xe bỏ trốn về hướng Đà Nẵng.



Sau khi nhận tin báo, xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự chuẩn bị từ trước. Công an TP Hội An nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Lực lượng Công an đã rà soát các tiệm cầm đồ ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng để truy tìm Lực. Sau hai giờ, Công an phát hiện Lực đang rao bán chiếc xe máy có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe vừa bị cướp ở tiệm xe Nguyệt Huy.

Công an tổ chức câu nhử, chiều cùng ngày (16-4), Lực dính bẫy và bị tóm gọn cùng chiếc xe vừa cướp được.

Qua điều tra, Lực khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý định cướp xe máy đi bán lấy tiền trả nợ.