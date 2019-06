Giải cứu người đàn ông giận vợ leo lên cột điện cao thế

Sáng 4-6, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, người thân và lực lượng chức năng vừa thuyết phục được anh Trần Văn V. (40 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Hoa) từ trên cột điện cao thế xuống đất trở về nhà.



Hai anh em anh V. leo xuống khỏi cột điện cao thế thuộc đường dây Bắc-Nam.

Trước đó, đêm 3-6, anh V. có mâu thuẫn với vợ và gia đình dẫn đến anh quá bực tức đã chạy ra leo lên gần tới đỉnh cột điện cao thế của đường dây điện cao thế Bắc-Nam. Em trai anh V. sợ anh trai bị điện giật hoặc nhảy xuống đất tự tử nên đã leo lên khuyên can và giữ anh lại trên cột điện để chờ lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Công an xã Quỳnh Hoa đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu và Đội Công tác chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đóng tại thị xã Hoàng Mai đưa thiết bị đến giải cứu.

Do đây là đường dây điện cao thế Bắc- Nam nên phương án cắt điện lưới để giải cứu chưa được đưa ra mà các chiến sĩ công an dùng loa kêu gọi thuyết phục anh V. leo xuống khỏi cột điện. Trong khi đó, trời tối có mưa nên công tác giải cứu và thuyết phục gặp khó khăn.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ thuyết phục, đến 1 giờ 20 sáng 4-6, anh V. đã đồng ý trèo xuống đất, người em cũng xuống an toàn.

Ông Dũng cho biết thêm: Anh V. không nghiện ma túy, không ngáo đá, mà anh có uống một ít rượu và có mâu thuẫn với vợ và gia đình nên đã bực tức leo lên cột điện.