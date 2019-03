Giám đốc bị đâm chết nghi do nghen tuông: Bắt nghi can thợ may

Chiều tối 28-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã bắt, bàn giao nghi can Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi giết người.



Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Ông Nam (làm nghề thợ may) là nghi can đâm chết ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân, trú tại thị trấn Nam Đàn) vào khoảng 14 giờ chiều 28-3.



Vợ của ông Nam là cô Trần Thị H. (41 tuổi, phó hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Nam Đàn) cũng bị vết thương ở mặt. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cô H. có mặt tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ án mạng được xác định ban đầu là do ông Nam ghen tuông và đã “mai phục” chờ để gây án mạng.



Nghi can Hoàng Đình Nam.

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 28-3, ông Đ. lái xe ô tô con hiệu Hyundai Santafe đến khu vực gửi xe của một bãi giữ xe ở xã Nam Giang (huyện Nam Đàn). Khi vừa mở cửa xe cho một người phụ nữ trong xe bước xuống thì ông bị một người đàn ông dùng dao đâm trúng. Sau cú đâm, chiếc xe ô tô lao tới trúng gốc cây, ông Đ. tử vong. Kẻ gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Nam đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú.



Công an huyện Nam Đàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với VKS khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.