Giám đốc công an: Đồng Nai là điểm nóng của tội phạm

Đó là yêu cầu của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong buổi lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh vào tối 16-12.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 16-12, thủ trưởng các đơn vị, trưởng công an huyện, TP trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ quần chúng nhân dân.



Lực lượng công an tiến hành nghi thức chào cờ trong buổi lễ ra quân.

Mục tiêu của Công an tỉnh Đồng Nai là kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy, tàng trữ mua bán pháo trái phép; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe…, thiết lập lại trật tự xã hội, thay đổi diện mạo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhận định, Đồng Nai là điểm nóng của nhiều loại tội phạm. Do đó, cần tăng cường lực lượng làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại hình tội phạm.

Đối với băng nhóm mới manh nha hình thành, phải tập trung lực lượng đấu tranh để "bóp chết tội phạm từ trong trứng nước". Còn các băng nhóm đang hoạt động, phải thực hiện phương châm đấu tranh "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ"; đồng thời có đối sách quản lý số đối tượng đã triệt phá, không để các đối tượng tái hoạt động trở lại.

“Công an các huyện, TP phải chủ động đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động trên địa bàn, tạo chuyển biến căn bản về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Địa phương nào để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp gây bất an cho quần chúng nhân dân, để lực lượng công an tỉnh phải trực tiếp đấu tranh, triệt phá thì trưởng công an huyện, TP đó phải chịu trách nhiệm” - Đại tá Văn đề nghị

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhận định thời gian qua công tác trấn áp tội phạm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình hình tội phạm có tổ chức hoạt động băng nhóm diễn biến rất phức tạp nhất là băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí nóng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất, sử dụng ma túy ở các quán bar, karaoke... có chiều hướng gia tăng.

“Tôi giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, trong thời gian tới phải xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, phải “tuyên chiến” và trừng trị các loại tội phạm. Đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, từng bước ổn định nội bộ và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong những năm qua theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, quyết tâm làm trong sạch nội bộ lực lượng” - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.