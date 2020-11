Giám đốc Công an TP.HCM nói về giải pháp chống tệ nạn ma túy

Sáng 21-11, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7 gồm ĐB Nguyễn Thiện Nhân, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm và ĐB Trịnh Ngọc Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 9 sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, cử tri Nguyễn Thị Tâm nêu bất an khi hiện nay tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang ngày càng tràn lan. Đáng chú ý, hình thức sử dụng ngày càng đa dạng, khó có thể lường trước được. Nguy hại nhất là ma túy đã len lỏi vào giới học đường khiến nhiều phụ huynh lo ngại.



Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trả lời ý kiến cử tri về tình hình ma túy hiện nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn lực lượng công an cần phải đẩy mạnh hơn các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng ma túy tràn lan.

Trả lời lo ngại của cử tri, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nhận định tình hình ma túy hiện nay rất phức tạp, không chỉ trên địa bàn quận 9 hay TP.HCM mà trên cả nước và thế giới.

Thiếu tướng Nam thông tin, trong 3 tháng, Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ hơn 700kg ma túy tổng hợp.

Giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận, hiện nay việc chế biến ma túy tổng hợp đã không mất nhiều thời gian như xưa, thậm chí còn được chế biến rất nhanh chóng. Từ các loại hóa chất bình thường ngay trong đời sống cũng có thể ẩn chứa chất ma túy.

“Nếu như ngày xưa ma túy phải đi từ các khu Tam giác vàng vào Việt Nam thì hiện nay, nhiều người đã có hành vi tổ chức sản xuất ma túy ngay trong nước”- Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Ông Nam nêu dẫn chứng vừa qua, Công an tỉnh KonTum đã phá được vụ sản xuất ma túy tổng hợp trong rừng, thu gần 500 kg ma túy tổng hợp.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, một vấn đề nữa là số lượng người nghiện trong nước hiện nay gia tăng rất nhiều. Nếu như trước nay, các đối tượng này chỉ đi mua về hút thì bây giờ kiêm luôn việc bán lại cho những đối tượng khác với giá cao hơn.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng nhắc đến ma túy ‘nước xoài’ mà công an quận 5 đã phát hiện để thấy sự biến tướng, hình thức ‘ngụy trang’ ngày càng đa dạng của tệ nạn, len lỏi vào giới học đường.

Ông cho rằng, để ngăn chặn tình trạng ma túy ngày càng tràn lan thì không chỉ có lực lượng công an mà đòi hỏi cả toàn bộ hệ thống chính quyền, người dân cùng vào cuộc; nâng cao ý thức, nhận diện ma túy và phải phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ trong trứng nước.

“Một mình ngành công an thì không đủ sức, các cơ quan quản lý cũng không đủ sức mà mỗi người dân, gia đình phải tự tuyên truyền, tự giác ngộ để nhận diện ma túy và có biện pháp phòng ngừa ngay từ trong gia đình”- Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP.HCM nói thêm, trong thời gian tới lực lượng công an TP sẽ chỉ đạo các đơn vị, công an địa phương tăng cường các giải pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM cũng nói thêm từ năm 2018, TP đã nhìn ra vấn đề này và cho rằng, ma túy là vấn đề lâu dài và áp lực của TP.



Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 21-11. Ảnh: THANH TUYỀN

Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói, tinh thần chung phòng chống ma túy không phải là để công an làm một mình mà đây là việc của toàn xã hội, phải thấy đó là nguy cơ. Muốn khắc phục tình trạng ma túy thì từng nhà phải cùng tham gia.

Ông cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu, ý thức được tác hại của ma túy và tích cực tham gia ngăn chặn tình trạng này cùng với cơ quan chức năng; phải làm sao để mở ti vi lên là thấy thông tin thì mới đủ sức cảnh giác, răn đe người dân phòng ngừa.