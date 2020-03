Gian lận điểm Sơn La: Bắt giam cựu phó phòng công an tỉnh

Ngày 13-3, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Minh Khoa (cựu phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh) về tội đưa hối lộ.



Ông Khoa bị điều tra trong vụ án liên quan đến gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa bàn tỉnh này.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án trên.

11 bị can (ba người bị khởi tố ở giai đoạn điều tra bổ sung) bị đề nghị truy tố về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong đó, tám bị can thuộc nhóm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng khảo thí), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí), Đặng Hữu Thủy (cựu hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu) và Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn (hai cựu cán bộ công an tỉnh).

Ba bị can thuộc nhóm đưa hối lộ gồm: Hoàng Thị Thành (chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (cựu cán bộ thư viện) và Lò Thị Trường (lao động tự do). Cả ba là phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm hoặc đối tượng trung gian nhận thông tin các thí sinh.

Riêng các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Kết luận điều tra xác định tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, 11 bị can vì động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ đã cùng nhau nhận thông tin, tác động nâng điểm cho 44 thí sinh. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy thí sinh được nâng cao nhất tới 26,55 điểm cho ba môn.