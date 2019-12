Giang hồ Đồng Nai lại dậy sóng: Toàn ‘đen’ sẽ kéo ai vào tù?

Toàn “đen” sẽ kéo ai vào tù khi mà 10 năm trước, từ một va chạm của Toàn, cơ quan chức năng xác lập chuyên án đánh giang hồ lớn nhất lúc bấy giờ với kết quả là truy tố hơn 150 bị cáo, nhiều sĩ quan công an thân bại danh liệt vì liên đới.



Vào bệnh viện khống chế bác sĩ

Tối 21-12, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cảnh sát phong tỏa BV Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) giải cứu BS Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện, bị nhóm giang hồ khống chế.

Sáng hôm sau, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ và 14 nghi can cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục xử lý. Trong nhóm này có người là chủ nợ, số còn lại đi đòi nợ thuê.

Nguyên nhân là BS Thử vay của Đặng Quang Toàn (còn gọi là Toàn “đen”, 38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) hơn 500 triệu đồng nhưng chưa có khả năng chi trả. Khoảng 18 giờ ngày 21-12, Toàn “đen” cùng vợ và một số người cũng là chủ nợ đã kéo đến bệnh viện khống chế BS Thử để đòi nợ.

Với Toàn “đen”, vụ việc này ghi thêm vào thành tích bất hảo của tay giang hồ này một vết hằn. Tuy nhiên, lần ngược thời gian hơn 10 năm trước sẽ thấy tay giang hồ gốc Bắc này đã không coi những án tù như cơ hội hoàn lương, mà coi nó là số má để vươn ngôi thống soái giang hồ Đồng Nai.

Hơn 10 năm trước, ở Biên Hòa, khu vực Tân Hòa và Hố Nai gần như mọi sòng bạc đều do băng Long Thanh bảo kê. Còn khu Long Bình, Tam Hiệp là của Hưng “vườn điều”, một tay giang hồ Hải Phòng. Dưới trướng Hưng “vườn điều” có Toàn “đen”, Tú “lạc” và nhiều đàn em khác, mỗi đứa bảo kê sòng bạc, vũ trường một khu vực. Còn dưới trướng Long Thanh là Tùng “gà”, Quang “chiếu”, Hoàng “tá lả”, vừa tổ chức đánh bạc vừa bảo kê sòng bạc.



Toàn “đen” tại cơ quan công an ngày 22-12. Ảnh: CAĐN



Toàn “đen” và khẩu súng luôn mang theo trong người thời gian gây chiến với băng Long Thanh.



Quang “chiếu”, Phan Thanh Huy (một đối tượng trong chuyên án 109L) và Long Thanh lúc bị bắt.

Phá sòng bạc của đàn em Long Thanh, Toàn “đen” bị đâm tại chỗ

Hoàng “tá lả” tức Nguyễn Minh Hoàng, ngụ khu phố 2, phường Tân Hòa. Ban đầu Hoàng chỉ là tay dắt mối, đưa con bạc vào đánh, sau đó tách ra làm chủ sòng.

Tối 18-1-2010, Hoàng và một tay đàn em là Hiển “trọc” đến quán cà phê Thảo Anh ở phường Tân Hòa mượn chỗ tổ chức đánh bạc. Hoàng quy ước người thắng cuộc sẽ nộp tiền xâu 5%. Một hồi sau sòng xóc đĩa của Hoàng kéo thêm được Tùng “gà”, Quang “chiếu”, Quý Phong, Nguyễn Hoàng Phi Hùng (Huy “cống”)… cùng đến chơi. Sau 1 tiếng đồng hồ, sòng này đã thu hút hơn 15 con bạc.

Cùng lúc, cũng tại quán Thảo Anh có thêm một sòng bạc khác của Tú “lạc” và Toàn “đen” (đàn em của Hưng “vườn điều”) cũng mở sòng sát phạt. Không khí của chiếu bạc càng lúc càng nóng lên, lúc đầu 5-7 triệu đồng, sau tăng lên 20-30 triệu đồng/ván. Việc gầy sòng tại đây không phải vô cớ, nó cho thấy băng Hải Phòng, Nam Định của Hưng “vườn điều” đã từ khu Long Bình thò chân qua địa bàn Tân Hòa, Hố Nai của Long Thanh. Chuyện này và mấy vụ lẻ tẻ trước khiến Long Thanh cay mũi, đàn em của Long Thanh là Quang “chiếu” cũng hơi mất mặt vì bảo kê địa bàn không trọn.

Quang “chiếu” thua hết tiền nên hỏi mượn đám Toàn “đen” nhưng không được. Điên tiết tay này đập bể đồ nghề xóc đĩa của Toàn “đen”. Cùng lúc Đỗ Khắc Sỹ (bạn của Quang “chiếu”) rút dao đâm Toàn “đen” khiến các con bạc khác bỏ chạy tán loạn. Hoàng “tá lả” thấy chỗ Toàn “đen” ngồi có 30 triệu đồng và 2.000 USD liền ôm bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó bị trùm giang hồ Hưng “vườn điều” biết được nên Hoàng đã trả lại cho Toàn.

Bị công an đánh úp trước ngày phục hận

Sau khi xuất viện, đi đâu Toàn “đen” cũng mặc quần dài, áo dài tay và đội mũ để che các vết thương. Thậm chí khi có người biết chuyện hỏi, Toàn nói là chỉ can ngăn Quang “chiếu” và Tú “lạc” đánh nhau chứ không hề bị thương tích gì cả. Toàn “đen” biết rằng việc không cho vay tiền là cái cớ. Thực chất nhóm Quang “chiếu” tấn công Toàn “đen” để dằn mặt Toàn và những tay có số má dưới trướng Hưng “vườn điều” và lôi kéo các con bạc ở khu vực Hưng “vườn điều” bảo kê về các sòng bạc Long Thanh. Vì thế Toàn “đen” tự điều trị vết thương và không trình báo công an mà chờ ngày phục hận.

Nhóm Quang “chiếu” biết ý nghĩa sự im lặng của Toàn “đen” nên đã đề phòng. Còn Toàn “đen” thì bắn tiếng ra Bắc, gọi hai bạn ở Hải Phòng vào trả thù. Vừa đặt chân đến đất Biên Hòa, hai chiến hữu của Toàn “đen” bắt gặp đàn em của Tùng “gà” là Nguyễn Hoàng Phi Hùng (tức Huy “cống”) đang ngồi nhậu tại quán Tường Vi (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Chúng lao vào chém Huy “cống” gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Biết kẻ đứng đằng sau vụ việc là Toàn “đen”, Tùng “gà” nổi giận tìm cơ hội trả thù. Tháng 4-2010, phát hiện băng Hưng “vườn điều” tại ngã tư Phú Thọ (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), Tùng “gà”, Quang “chiếu” huy động khoảng 20 tên mang theo đao kiếm, mã tấu... lao vào chém xối xả. Bị tấn công bất ngờ, nhóm này bỏ chạy tán loạn. Toàn “đen” bị truy sát về gần đến nhà, phải rút súng bắn trả quyết liệt mới thoát thân.

Thấy đàn em Long Thanh xâm chiếm lãnh địa và thường xuyên tấn công Toàn “đen”, Hưng “vườn điều” không thể im lặng. Hưng liền điều động nhóm anh em ở Hải Phòng vào Biên Hòa thanh toán nhóm Quang “chiếu”, Tùng “gà” vừa để trả hận cho đàn em, vừa là lời cảnh báo với Long Thanh. Tất cả thông tin này đều được ban chuyên án nắm rõ. Để ngăn chặn vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm này, Công an tỉnh Đồng Nai đã lên chuyên án 109L, bắt khẩn cấp Long Thanh, Hưng “vườn điều” và đàn em thân tín của hai giang hồ này.

Đấy là câu chuyện gần 10 năm trước. Những cuộc đụng độ của Toàn “đen” đã mang lại cái kết là hai giang hồ Long Thanh, Hưng “vườn điều” và khoảng 150 người vào tù. Giờ với vụ dẫn quân truy bức con nợ, liệu Toàn “đen” sẽ kéo ai vào tù theo?