Ngày 19-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà (còn gọi Hà "mát", 54 tuổi, quê Bình Dương, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ông C một chủ kinh doanh quán nhậu ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân bị Hà đe dọa, đòi tiền bảo kê.

Hà đe dọa sẽ đến quán kiếm chuyện, đập phá không cho kinh doanh, muốn yên ổn phải nộp tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ông C kinh doanh không được từ tháng 5 đến tháng 10-2021. Đến khi hết giãn cách xã hội, ông C mở lại quán nhậu thì Hà tiếp tục điện thoại, chửi bới đe dọa sẽ phá chuyện làm ăn nếu không đưa tiền bảo kê.

Dù kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng hàng tháng ông C vẫn nộp đủ cho Hà 12 triệu. Đến tháng 1-2022, do nợ nần, khó khăn, ông C không thể xoay xở nộp đủ nên xin Hà khất cho ít thời gian. Tuy nhiên, Hà kiên quyết không cho.

Sáng 13-1, ông C điện thoại, xin thiếu tiền bảo kê nhưng Hà tiếp tục chửi bới, không chấp nhận. Nạn nhân phải chuẩn bị tiền hẹn gặp Hà tại một quán cà phê trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A.

Đến 11 giờ, ông C đến, đưa số tiền 12 triệu đồng cho Hà thì Công an quận Bình Tân ập đến bắt quả tang.

Hà được xác định là người có “máu mặt” ở khu vực, nhiều tiền án tiền sự và sẵn sàng huy động các đối tượng ngoài xã hội “nói chuyện” nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu. Ban đầu xác định, Hà từng tham gia đòi nợ, cho vay ở khu vực Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh.

Người này từng có ba án về tội cố ý gây thương tích và từng liên quan đến một vụ chém lìa tay con nợ.