Giang hồ Tí Lượng nói về vụ truy sát ở Bình Thuận

Như đã thông tin, tối 25-4, nhóm của ông Dương Thái Thuận, Dương Thái Khoa đi trên hai ô tô đến nhà Mai Trường Tuấn (tức Tí Lượng) nằm trên quốc lộ 1, xã Tân Đức (Hàm Tân). Nhóm này có ít nhất năm người cầm kiếm, mã tấu xông vào nhà đập phá camera an ninh, bảng đồng hồ điện tử cân nông sản trong nhà Tí Lượng rồi rút đi. Sáng hôm sau (26-4), gia đình Tí Lượng đến Công an huyện Hàm Tân trình báo sự việc. Tuy nhiên, khi Công an huyện Hàm Tân chưa đến xử lý thì chiều cùng ngày, nhóm đàn em Tí Lượng vào khu lán trại ở thôn 4, xã Tân Đức tìm kiếm nhóm ông Khoa để giải quyết mâu thuẫn. Giữa hai bên đã lao vào đánh nhau loạn xạ khiến ông Dương Thái Khoa (người đứng tên giám đốc một cây xăng dầu ở Hàm Tân) bị thương. Khi nhóm thanh niên bốn người lên hai xe máy rút khỏi hiện trường, nhóm ông Khoa đã đuổi theo. Một người trong nhóm ông Khoa điều khiển ô tô 86H-0791 tông thẳng vào xe máy khiến Nguyễn Viết Thanh Hải ngã trước đầu xe và những người trên ô tô cầm mã tấu bước xuống, tiếp tục chém nạn nhân gục tại chỗ. Hai nhóm này tiếp tục lao vào đánh nhau và năm người của cả hai bên bị thương. Hiện cơ quan CSĐT đang làm rõ tình tiết tông ô tô vào nạn nhân hay nạn nhân đã chủ động dùng xe máy chặn đầu ô tô, rồi sau đó hai bên chém nhau dẫn đến một người thiệt mạng, năm người bị thương nặng.