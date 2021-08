Ngày 1-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra trong vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.



K cùng tang vật và bao gạo tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 31-7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát COVID- 19 trên đường Hùng Vương thuộc thôn Hiệp An, xã Tân Tiến (La Gi) lực lượng Công an xã Tân Tiến phát hiện 2 thanh niên điêu khiển xe máy hướng từ xã Tân Bình đến Chốt có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ trong bao gạo màu xanh có 1 bịch ny lon màu trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, dạng rắn.

Tại cơ quan Công an, 2 thanh niên được xác định là Trần Hữu K và Lâm Văn T (cả 2 cùng 20 tuổi và đều trú tại xã Tân Tiến). Làm việc với cơ quan công an, K khai nhận bịch ny lon trên là ma túy đá mua của một thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch vào chiều ngày 31-7 với giá 3 triệu đồng với mục đích sử dụng cho bản thân. Về bao gạo mang theo, cả 2 cho biết là chở “lương thực thiết yếu” để “thông chốt” an toàn không bị kiểm tra.