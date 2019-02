Giấu thuốc lắc trong khẩu trang đi chơi Tết

Ngày 3-2, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết đang tạm giữ Trần Mai Xuân Thiện (22 tuổi, ngụ TP. HCM) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Trần Mai Xuân Thiện tại công an

Trước đó, vào khuya 31- 1, tổ công tác 363 phối hợp cùng Công an phường Trường Thọ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên đường số 2, phường Trường Thọ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Thiện giấu 10 viên nén nhiều màu nghi là thuốc lắc trong khẩu trang y tế nên mời về trụ sở công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Thiện khai số viên nén trên là thuốc lắc và mua với giá 2,5 triệu đồng. Hiện công an phường Trường Thọ phối hợp với Đội ma túy công an quận Thủ Đức để mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.