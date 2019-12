Giữ hơn 200 xe máy sau trận Việt Nam thắng Campuchia

Sáng 8-12, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xử lý đối với nhiều người lạng lách đánh võng, nẹt pô…trên một số tuyến đường sau trận bán kết bóng đá nam Seagames 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia.



Hàng trăm chiếc xe máy được cơ quan công an tạm giữ lập biên bản.

Ngoài ra, lực lượng công an các phường, xã trên địa bàn TP.Biên Hòa cũng đã bắt, xử lý ít nhất 6 người có hành vi đốt pháo.

Sau khi đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam thắng đậm U22 Campuchia với tỷ số 4-0, giành quyền vào chung kết thì một số tuyến đường trung tâm của TP Biên Hòa hàng ngàn người đổ ra đường đi “bão”.

Tuy nhiên xuất hiện một số nhóm đối tượng tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự....



Công an tỉnh huy động toàn bộ lực lượng để xử lý những người vi phạm giao thông trong đêm.

Ngay sau đó, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hơn 200 người, cùng các phương tiện vi phạm đưa về trụ sở Công an TP.Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý.

Riêng đối với những người đốt pháo tại các phường: Long Bình, Hố Nai, Trảng Dài, Thống Nhất hiện đang được công an các địa phương lập hồ sơ để tiếp tục xử lý.