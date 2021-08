Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Chơn (25 tuổi) và Thái Tuấn Em (19 tuổi, cùng ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 22-2, LMK (16 tuổi) điều khiển xe máy chở LTH (15 tuổi) đi đến gần Cầu Kênh Đào (phường Vĩnh Mỹ) thì va chạm giao thông với Võ Lê Phúc Tâm (20 tuổi) nên xảy ra cự cãi và được mọi người can ngăn.

Bực tức. K. và H. về rủ Chơn và Tuấn Em vác hung khí đi tìm đánh Tâm.

Còn Tâm biết tin cũng thủ sẵn dao. Gặp nhau hai bên xông vào hỗn chiến. Tâm dùng dao đâm K. nhiều nhát.

Thấy vậy, Chơn, Tuấn Em và H. dùng nón bảo hiểm đánh Tâm. K. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Tâm về tội giết người.