Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm chính thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích.



9 thanh niên bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: C.Q

Trước đó, tại địa chỉ 114, đường Kim Long, TP Huế, Bùi Ngọc Luyến (SN 1998, trú tại Hương Thọ, TP Huế) mâu thuẫn và đánh người yêu là Trương Thị Hồng N (19 tuổi, trú tại Hương Hồ, TP Huế).

Ngọc đã gọi ba người bạn đến giúp đỡ; Luyến cũng gọi nhóm bạn 11 người mang theo dao kiếm tìm nhóm của Ngọc để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhóm của Ngọc, nhóm của Luyến lao tấn công rồi lên xe tẩu thoát.

Hậu quả khiến ba người trong nhóm của Ngọc bị thương (tỉ lệ thương tật lần lượt là 20%; 2% và 1%).

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Luyến và tám bị can. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.