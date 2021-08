Ngày 22-8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lê Đức Anh (31 tuổi), Lê Đức Hào (29 tuổi) và Đoàn Thanh Tâm (37 tuổi, cùng ngụ tại phường Dĩ An, TP Dĩ An) để làm rõ, xử lý về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Để có giấy test nhanh COVID-19 đi qua các chốt kiểm soát mà không phải đến các cơ sở y tế test. Hai anh em Hào và Anh đã đặt mua con dấu giả và phôi mẫu test nhanh về tự điền tên, đóng dấu để làm giả giấy test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính.

Theo điều tra, ngày 14-8 lực lượng công an phát hiện hai người dân dùng giấy test nhanh có dấu hiệu làm giả, nên đã mời về cơ quan công an làm việc.

Hai người này khai nhận giấy test nhanh COVID-19 trên là do Đức Anh và Đức Hào cung cấp.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã đưa Đức Anh và Đức Hào về làm việc và tiến hành khám xét nơi ở của hai người này.







Con dấu giả và giấy test nhanh COVID-19 giả, cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện 21 giấy test nhanh COVID-19 giả và 2 mộc dấu giả.

Anh và Hào khai nhận, thấy giá test nhanh COVID-19 cao và mất thời gian đến các cơ sở y tế để test, nên đã đặt mua 2 con dấu giả và phôi mẫu giấy test nhanh.

Sau đó, điền thông tin cá nhân và đóng dấu để sử dụng khi đi qua các chốt kiểm soát.

Ngoài ra, hai người này còn cho biết cung cấp 19 giấy test nhanh cho Đoàn Thanh Tâm là chủ cơ sở kinh doanh gas Hưng Long (phường Dĩ An, TP Dĩ An) và 7 người khác để sử dụng làm “giấy thông hành” qua các chốt kiểm soát.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.