Hai kẻ cướp giật giỏ xách lọt vào camera hành trình của ô tô

Qua hình ảnh thu được từ camera , công an xác định hai nghi can đã sử dụng xe máy Air Blade 60H1-093.82 để đi gây án. Nhanh chóng xác minh, công an xác định chủ nhân chiếc xe trên ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Làm việc với chủ xe, người này cho biết có cho anh rể là Nguyễn Hữu Thịnh mượn xe này để đi.