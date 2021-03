Hai kẻ trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đà Nẵng đã bị bắt ở Hà Tĩnh

Chiều 20-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được Trần Hà (23 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Phước Hơn (32 tuổi, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam)- hai bị can trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đà Nẵng, đang bị truy nã.



Hai bị can Hà và Hơn trốn khỏi nhà tạm giữ ở Đà Nẵng ra đến Hà Tĩnh thì bị công an bắt. Ảnh: CA.

Trước đó, Trần Hà có hành vi giết người và đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Công an TP Đà Nẵng) bắt, tạm giữ tại nhà tạm giữ công an Quận Hải Châu. Còn Hơn bị Cơ quan công an quận Hải Châu tạm giữ để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khi đang bị tạm giữ thì vào lúc 2 giờ sáng 20-3, Hà cùng Hơn phá ô cửa thông gió của Nhà tạm giữ Công an quân Hải Châu đề chạy trốn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đối với Hà, Hơn. Đồng thời phối hợp với công an các tỉnh, thành truy bắt Hà và Hơn.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự cùng các phòng và công an các huyện thành, thị tiến hành soát xét địa bàn, tuyến đường để phát hiện, bắt giữ Hà và Hơn nói trên.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng CSGT, Công an huyện Can Lộc (Công an Hà Tĩnh) chốt chặn trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn Thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để truy, bắt Hà, Hơn. Đến đầu giờ chiều 20-3, khi xe khách mang BKS 18B- 006.68 chạy hướng TP.HCM- Hà Nội đến địa phận thị trấn Nghèn thì CSGT ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, soát xét.

Quá trình kiểm tra, lực lượng trên phát hiện Hà và Hơn đang ẩn nấp trên ghế xe khách 18B- 006.68 nên đã bắt giữ. Tại cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, bước đầu Hà và Hơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao hai bị can Hà và Hơn cho Công an quân Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý.