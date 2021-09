Ngày 30-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên).

Theo đó, lúc 20 giờ tối 29-9, tại khu nhà trọ công nhân ở thôn Đường Hương xảy ra vụ án mạng khiến chị LTH (SN 1998, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) tử vong.

Thời điểm trên, người dân khu vực nghe thấy tiếng cự cãi, kêu cứu tại phòng trọ của vợ chồng chị H. và anh Lô Văn T (SN 1994, cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An). Khi người dân chạy tới nơi phát hiện chị H. đã tử vong nằm bất động dưới nền nhà.

Công an xác định do mâu thuẫn tình cảm, người chồng là Lô Văn T đã dùng dao tấn công khiến chị H. tử vong. Cụ thể, tối 29-9, sau khi đi làm về, giữa 2 vợ chồng T. nảy sinh mâu thuẫn do T. ghen tuông.

Sau khi ra ngoài uống rượu về, giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cự cãi, sau đó T. bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ Lô Văn T đồng thời phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra.