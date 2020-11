Hải Phòng: Tranh chấp đất, 1 người tử vong

Ngày 19-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, tạm giữ sáu người liên quan đến vụ xô xát do mâu thuẫn đất đai tại xã Tân Tiến (huyện An Dương) để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.



Khu đất có tranh chấp có bức tường bao án ngữ phía trước dẫn tới vụ xô xát

Trước đó, chiều 14-11, Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) cùng hơn chục người khác mang theo máy xúc và gậy đến nhà ông Lưu Văn Điệp (55 tuổi, ở xóm 2 thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến).

Nhóm của Quyết muốn cho máy xúc phá tường bao vào khu đất mà ông Điệp đã bán, ông Điệp cùng em trai và con trai ra ngăn cản, giữa hai bên đã xảy ra xô xát.



Khi chiếc máy xúc đập đổ một mảng tường bao, con trai ông Điệp là Lưu Văn Duy mang dao lao vào tấn công nhóm của Quyết khiến Đinh Minh Hiếu bị thương.

Nhóm của Quyết sau đó đã dùng gậy và hung khí tấn công lại nhóm ông Điệp. Hậu quả ông Điệp và Duy bị thương ở tay, em trai ông Điệp là ông Lưu Văn Hưng (51 tuổi) bị thương ở đầu.

Ông Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ xô xát dẫn đến chết người là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, Quyết cùng năm người trong nhóm đã tới đầu thú tại cơ quan công an.