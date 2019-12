Hai thanh niên bị đâm tử vong sau khi mời rượu không được

Ngày 19-12, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã vận động hai nghi phạm giết người là Hoàng Trung (20 tuổi), Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, cùng xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) ra đầu thú.



Trung và Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: BNA.

Đêm 16- 12, tại quán ốc ở xã Diễn Thọ xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Quá trình rượt đuổi, đâm chém nhau sau đó xảy ra.

Đến khoảng 22 giờ đêm 16-12, người dân phát hiện ba thanh niên đi trên một xe máy bị đâm gục trên đường liên xã (thuộc địa phận xã Diễn Lộc).

Theo đó, Lê Văn Anh (19 tuổi, trú xã Diễn An, huyện Diễn Châu) chết tại chỗ, Cao Thái Dương (22 tuổi, xã Diễn Trung) bị thương nặng rồi cũng tử vong sau đó. Người thứ ba là Cao Văn Chuyên (26 tuổi, trú xã Diễn An) trọng thương, được cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi đầu thú, Hoàng Trung, Nguyễn Xuân Ngọc khai đêm đó khi đang uống rượu ở quán ốc thì nhóm của Anh, Dương, Chuyên mời Trung uống chén rượu giao lưu. Trung không quen biết những thanh niên trên đã từ chối lời mời rượu. Nhóm Chuyên thể hiện tức tối.

Khi ăn uống xong, họ chặn xe của Trung và Ngọc để nói chuyện phải quấy. Sau đó thì xô xát xảy ra. Lúc chạy trên đường liên xã, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi ra để tấn công Dương, Anh, Chuyên.



Các bác sĩ đang cấp cứu nạn nhân bị thương

Trong vụ này, hôm nay, 19-12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.