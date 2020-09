Hai thanh niên tại Bình Dương chết thảm dưới xe container

Đến chiều 20-9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe mô tô khiến hai thanh niên tử vong.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe container 51D-494.82 do một người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (hướng từ TP.Thuận An về TP.Dĩ An).

Khi chiếc xe container đi đến đoạn đường thuộc phường Tân Bình (TP.Dĩ An), thì bất ngờ xảy ra va chạm với anh NVV (27 tuổi, quê ở Gia Lai) và anh NMP (39 tuổi, quê ở Đồng Nai) đang chở nhau trên xe mô tô 61G1-168.65 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai thanh niên ngã xuống đường và bị xe container cán trúng. Anh V. tử vong tại chỗ, còn anh P. cũng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng.