Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt tạm giữ vợ chồng Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) và Phan Thị Mộng Thùy (23 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Cặp vợ chồng đang chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng thì bị bắt. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Hải từng là nhân viên của Công ty chuyển phát nhanh TP (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một), chuyên về chuyển phát đơn hàng cho sàn thương mại điện tử Shopee nhưng đã nghỉ việc.

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thông tin bảo mật của nhân viên công ty và một số lỗ hổng bảo mật của trang sàn thương mại nên Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Hải cùng vợ là Thùy sử dụng điện thoại để lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee rồi đăng nhập mua 11 đơn hàng trị giá hơn 216 triệu đồng.

Tiếp đó, Hải xâm nhập phần mềm tiếp nhận và chuyển phát hàng của công ty TP, vào tài khoản của hai nhân viên của công ty này xác nhận giao nhận hàng rồi chiếm đoạt hơn 216 triệu đồng.

Với cách thức tương tự Hải cùng vợ tiếp tục xâm nhập xác nhận giao nhận 26 đơn hàng khác chiếm đoạt số tiền hơn 725 triệu đồng.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra, phong tỏa số tiền 725 triệu đồng và bắt giữ đôi vợ chồng này.