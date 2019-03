Hai vụ cháy liên tiếp tại Bình Dương, xe cứu hỏa gặp nạn

Khoảng 15 giờ 30 tại một công ty gỗ ở khu công nghiệp Mỹ Phước 1 phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi bao trùm toàn bộ một khu xưởng của công ty.



Vụ cháy lớn bào trùm công ty khiến hàng ngàn công nhân hoảng loạn bỏ chạy

Vụ cháy đã khiến ít nhất một nhà xưởng của công ty cùng nhiều vật liệu, máy móc bị thiêu rụi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn.

Trong khi vụ cháy này đang diễn ra, một xe chữa cháy đang tức tốc đến hiện trường tham gia dập lửa đã bị một xe tải tông trúng. Vụ va chạm xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường NE8 và DE1 phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Vụ việc khiến tài xế xe tải bị thương, xe chữa cháy bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục di chuyển.



Trên đường đến dập lửa tại công ty gỗ, xe chữa cháy bị tai nạn giữa ngã tư

Trước đó, vào đầu giờ chiều, tại một kho chứa hóa chất nằm trên đường An Bình khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Ngọn lửa bùng phát tại kho chứa hóa chất, sau đó lan sang một quán nhậu bên cạnh. Vụ cháy đã khiến kho chứa hóa chất và quán nhậu bị thiêu rụi.















Vụ cháy lớn khiến kho chứa thùng phi và quán nhậu bị thiêu rụi

Các vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi tài sản ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.