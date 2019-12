Hàng chục cảnh sát mai phục ở rừng bắt 5 kẻ ôm 30 bánh heroin

Chiều 23-12, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cho biết mở rộng điều tra đường dây 30 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng đá từ Lào vào Việt Nam, bắt thêm ba nghi phạm.



Hai đối tượng Vàng và Xồng bị bắt giữ. Ảnh: Vương Linh

Khoảng 3 giờ sáng 23-12, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn biên phòng Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) mai phục tại khu vực rừng biên giới thuộc xã Thanh Thủy.

Lợi dụng đêm tối, trời rét như cắt da thịt, Đà Xìa Tụ Vàng (23 tuổi) và Vừ Xồng (20 tuổi, cùng trú tại Mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) cõng ma túy đi cắt rừng vào Nghệ An. Khi cả Vàng và Xồng đi vào khu vực rừng xã Thanh Thủy thì bị lực lượng trên phát hiện, vây bắt.

Lúc này Vàng và Xồng chống trả quyết liệt nhưng đã bị các chiến sĩ bắt gọn, thu giữ tang vật 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá.



Tang vật heroin công an thu giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thêm Chìa Đơ (55 tuổi), Xổm Chay (26 tuổi) và Di Và (22 tuổi, cùng trú tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Đây là các “mắt xích” quan trọng trong đường dây xuyên quốc gia do Vàng và Xồng cầm đầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.