Ngày 3-3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ 31 người để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan công an, chiều ngày 2-3 các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Thủ Dầu Một bí mật áp sát một vườn tre thuộc khu phố 1 (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một), nơi có hàng chục người đang tập trung sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền.



Công an vây chặt, bắt giữ các con bạc đang sát phạt nhau. Ảnh: CACC

Khi phát hiện lực lượng công an, hàng chục con bạc hô hoán bỏ chạy tán loạn.



Tuy nhiên, lực lượng trinh sát và Cảnh sát cơ động đã khép chặt vòng vây không để bất cứ con bạc nào chạy thoát.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 31 con bạc, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, nhiều con gà đá và nhiều tang vật liên quan để hành vi đá gà ăn tiền.

Được biết, sới gà này có rất nhiều chân rết cảnh giới các con đường tiếp cận sới gà.