Hàng chục người lục lạo, đánh người Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 26- 10, lãnh đạo UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra tại một điểm thờ tự trên địa bàn xã.



Nhóm người lạ xông vào Tịnh Thất Bồng Lai lục soát, đập phá tìm người thân. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Khánh Tây nơi đây có tên là Tịnh Thất Bồng Lai nhưng không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng mà do một người từ TP.HCM xuống lập nên và giáo hội Phật giáo tỉnh cũng không công nhận. Trong cơ sở này có khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.



Tịnh thất Bồng Lai đóng kín cửa sau khi xảy ra vụ việc

Vào tối 24- 10, gần 50 người đi chung một số ô tô đến “Tịnh thất Bồng Lai” đập cửa kêu nhiều lần. Do những người bên trong chậm ra, nhóm này đạp cửa xông vào bên trong.

Họ nói đến để tìm con gái 22 tuổi và cho rằng cô gái thời gian qua bỏ nhà đi xuống ở nơi này nên đến để đưa về. Tại đây họ liên tục lớn tiếng đòi trả con gái vì cho rằng cơ sở Tịnh thất Bồng Lai giấu con gái họ.



Nhóm người này tỏ ra rất hung tợn. (Ảnh cắt từ clip)

Một số phụ nữ tay cầm theo nón bảo hiểm, còn đàn ông đeo khẩu trang xông vào. Những người mặc áo tu hành tại đây đã đứng ra ngăn cản nhưng nhóm này vẫn chửi bới, miệng luôn lớn tiếng kêu la đòi con gái vì cho rằng bị dụ dỗ trốn vào tịnh thất.

Một số thành viên của nhóm này còn tiến vào từng phòng lục soát tìm người. Tìm không thấy, họ xô xát với người ở Tịnh thất Bồng Lai. Một người đàn ông mặc áo tu hành vừa ra giải thích đã bị một nhóm người dùng vật cứng ném trúng vào mặt gây thương tích.



Một người của Tịnh Thất đã bị gây thương tích. (Ảnh cắt từ clip)

Hai nạn nhân khác bị nhóm người này đánh vào đầu. Do nhóm này hết sức hung tợn nên những người bị đánh cũng chỉ biết chịu đựng, sau đó thì một người điện thoại cầu cứu Công an.

Được biết, Tịnh thất Bồng Lai là nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu đã từng đạt giải thưởng cao trong cuộc thi ''Thách thức danh hài'' vào năm 2018 và được nhiều người mến mộ, biết đến bởi cách diễn hài hóm hỉnh, hài hước. Những "chú tiểu" đều có hoàn cảnh đánh thương được Tịnh thất Bồng Lai đưa về nuôi dưỡng.